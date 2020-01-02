Происшествия с участием снегоходов случаются каждую зиму. В связи с этим в МЧС напомнили о правилах эксплуатации этого транспортного средства и рассказали, как уцелеть в случае аварии.
В ведомстве отметили, что при езде на снегоходе обязательно надевать шлем для защиты головы при падении. При опрокидывании снегохода необходимо спрыгивать в противоположную падению сторону.
Спасатели подчеркнули, что садиться за руль снегохода в пьяном виде категорически запрещено, а также порекомендовали не пользоваться транспортным средством в тёмное время суток.
В МЧС предупредили об опасности поездок на снегоходе по льду водоёмов и пересечении железнодорожных путей,
Ранее NEWS.ru писал, что в Тверской области двое жителей Москвы разбились при катании на снегоходе. Один из них погиб, а второй получил травмы.
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