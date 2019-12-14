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Зимние походы связаны с повышенной опасностью, поэтому специалисты МЧС рекомендуют учитывать ряд факторов как при подготовке к маршруту, так и в процессе его проведения. Особое внимание, по их мнению, нужно уделить комплектованию группы, чтобы хорошая физическая подготовка была у каждого участника похода.

Перед основным походом лучше организовать проверочный, с ночлегом в полевых условиях и предварительным испытанием снаряжения, — рассказали ТАСС в МЧС РФ.

Кроме того, необходимо строго соблюдать намеченный график движения, придерживаясь контрольных сроков, на всякий случай, предусмотреть резерв продуктов и топлива и постоянно поддерживать связь с контролирующим учреждением.

Отправляясь в поход, необходимо за 10 дней зарегистрировать туристическую группу в территориальном органе МЧС, — подчеркнули в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, один из самых находчивых мошенников современности предстанет перед российским судом. Он кругами водил по знакомым ему окрестностям четверых выходцев из Южной Азии, пообещав перевести их через границу в Финляндию. И «за рубеж» действительно вывел. Правда, тот оказался бутафорским: пограничные столбы смекалистый мужчина заранее изготовил сам и установил в лесу под Санкт-Петербургом. Там их и задержали. Выяснилось, что нетривиальным способом мошенник за раз «поднял» €10 тысяч. Брал в валюте, потому что сам оказался гражданином другой страны СНГ. Членов «тургруппы» оштрафовали и выдворили на родину. Проводнику грозит уголовное дело по статье о мошенничестве.