Создатель «Мусорной жабы» объяснил, почему Путин сослался на его мультфильм Продюсер Попов объяснил отсылку Путина к мультфильму «Мусорная жаба»

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Российские мультфильмы, в том числе «Мусорная жаба», уделяют большое внимание социально значимым проблемам общества, например, экологии, рассказал NEWS.ru продюсер мультсериала «Куми-Куми», соавтор «Смешариков» Илья Попов. По его мнению, очень здорово, что руководство страны обращает на это внимание. Ранее президент России Владимир Путин, обсуждая проблемы экологии на форуме «Сильные идеи для нового времени», вспомнил детский мультик «Мусорная жаба».

Это здорово. Во всех мультфильмах, которые у нас есть, всегда присутствуют темы, направленные на развитие детей, а также многозначимые социальные темы, в том числе связанные с экологией. Поэтому очень приятно, что на это руководство страны обращает внимание, — заявил Попов.

Обсуждая экологические проблемы, Путин заявил, что «жаба молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем».

Ранее к 20-летию мультсериала «Смешарики» создатель проекта группа компаний «Рики» и социальная сеть «ВКонтакте» подготовили специальное приложение. «СмешАпп» объединит разнообразный контент по вселенной анимационного сериала: все выпуски, короткие ролики, аудиосказки, музыку и подкасты. Пользователей также ждут интересные игры, тесты, конкурсы и возможность поучаствовать в розыгрышах. Кроме того, на базе приложения появится магазин мерча и сувениров.