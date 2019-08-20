https://static.news.ru/photo/7063bd38-c33c-11e9-a3a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Наследники Эдуарда Успенского передали все права на Чебурашку «Союзмультфильму».

Родственники приняли такое решение по желанию писателя, сообщила на пресс-конференции председатель правления студии Юлиана Слащева. По её словам, этот шаг позволит дальше развивать историю персонажа в новых проектах, в том числе в сериалах и полном метре.

Автор сам хотел, чтобы персонаж продолжал жить. Передача всех прав дает возможность продолжать истории про Чебурашку с новыми авторами и сценаристам, — сказала Слащева.

На данный момент документы проходят согласование с Минкультуры и Росимуществом.

В 2019 году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых для российской мультипликации анимационных фильмов, в том числе, «Крокодила Гены».

Ранее «Союзмультфильм» заинтересовался работами художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова после публикации изображений героев советских мультфильмов в образах персонажей «Игры престолов». Мастера пригласили на работу в студию, к своим обязанностям он сможет приступить уже в сентябре, писал News.ru