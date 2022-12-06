Союз журналистов РФ отреагировал на отзыв лицензии «Дождя» в Латвии Председатель СЖР Соловьев назвал апогеем свободы слова отзыв лицензии «Дождя» в Латвии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал апогеем свободы слова отзыв лицензии у телеканала «Дождь» (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) Национальным советом по электронным СМИ Латвии. В разговоре с Lenta.ru он заявил, что до подобных запретов республику довела русофобская политика.

В этой ситуации можно сказать, что запредельный уровень русофобии довел прибалтийскую республику до апогея свободы слова. За оговорку в эфире [«Дождя»] они закрывают прозападный пропагандистский канал, — заявил Соловьев.

Глава СЖР подчеркнул, что телеканал продолжит вещание в другой стране. Соловьев допустил переезд канала в Голландию.

Эти не пропадут. Они сейчас очень нужны той стороне. У них вроде бы была студия в Голландии, там их никто не тронет. Их, конечно, пригреют и не бросят, — заключил Соловьев.

Первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой в разговоре с NEWS.ru назвал каннибализмом лишение телеканала «Дождь» лицензии на вещание в Латвии. По мнению депутата, сохраниться телеканалу не помогли «ни радужная раскраска, ни заверения в верности».