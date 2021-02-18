Союз журналистов потребовал от Латвии отменить запрет на въезд Соловьёву

https://static.news.ru/photo/5c3d9c4a-720c-11eb-b08b-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Союз журналистов России (СЖР) выразил протест на запрет журналисту Владимиру Соловьёву на въезд в Латвию. Заявление об этом было опубликовано на сайте организации.

Соловьёв в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» сравнил оппозиционера Алексея Навального с лидером нацистов Адольфом Гитлером, но назвал фюрера храбрым человеком, который не бегал от армии и воевал в Первую мировую войну. Латвия после этих слов объявила российского журналиста персоной нон грата из-за пропаганды фашизма.

Формальным поводом для данного решения МИД Латвии стало упоминание Владимиром Соловьевым в одной из своих программ имени Адольфа Гитлера, — говорится в сообщении СЖР.

В СЖР считают данный запрет «откровенно ангажированным и политически мотивированным» и требуют от Риги его пересмотра. Кроме того, решение латвийских властей названо «очередным звеном в цепочке недружественных действий, предпринимаемых Латвией (особенно в последнее время) в отношении российских СМИ».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущий Владимир Соловьёв ответил на слова депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, который обвинил его в реабилитации нацизма.