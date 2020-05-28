Совфед рассмотрит закон о реестре персональных данных россиян

https://static.news.ru/photo/48d4de0a-a0ea-11ea-8f46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России может появиться единый федеральный информационный регистр, содержащий информацию о населении. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета Федерации 2 июня.

Регистр будет включать различные данные физлица: ФИО, дату рождения, пол, семейное положение, гражданство, паспортные данные, данные о регистрационном учёте и другую информацию.

Информацию смогут использовать нотариусы, государственные и муниципальные органы, физические лица или их законные представители. Гражданин сможет требовать внесения изменений в свои данные, которые находятся в регистре. Федеральная налоговая служба обязана будет как уполномоченный орган обеспечить защиту этих данных от несанкционированного доступа и уничтожения.

Закон о создании федерального информационного регистра был принят Госдумой 21 мая. Использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что федеральный информационный регистр может стать источником утечек личных данных. Такого мнения придерживаются эксперты по информационной безопасности.