Советник Кадырова удалил свой комментарий с похвалой талибов

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Комментарий советника главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидова о талибах (представители террористического движения, запрещённого в России) исчез с его страницы.

Ранее советник Кадырова разместил пост с призывом понять позицию ахлю-сунна. За этим последовал комментарий одного из пользователей, который задал Шахидову вопрос, являются ли талибы красавчиками, и Шахидов ответил утвердительно: «матуридиты-ханафиты всегда красавчики».

Указанного Шахидовым течения придерживаются не только члены «Талибана», но и значительная часть жителей Афганистана.

После вывода войск США из Афганистана талибы заняли всю территорию страны. Боевики движения выступают за установление исламской системы в стране и добиваются признания её международным сообществом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости готовиться к худшему и укреплять границы союзных стран из-за событий в Афганистане.