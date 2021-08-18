16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Советник Кадырова удалил свой комментарий с похвалой талибов

19:50, 18 августа 2021
Советник Кадырова удалил свой комментарий с похвалой талибов Адам Шахидов Фото: adamshakhidov.ru/
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Комментарий советника главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидова о талибах (представители террористического движения, запрещённого в России) исчез с его страницы.

Ранее советник Кадырова разместил пост с призывом понять позицию ахлю-сунна. За этим последовал комментарий одного из пользователей, который задал Шахидову вопрос, являются ли талибы красавчиками, и Шахидов ответил утвердительно: «матуридиты-ханафиты всегда красавчики».

Указанного Шахидовым течения придерживаются не только члены «Талибана», но и значительная часть жителей Афганистана.

После вывода войск США из Афганистана талибы заняли всю территорию страны. Боевики движения выступают за установление исламской системы в стране и добиваются признания её международным сообществом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости готовиться к худшему и укреплять границы союзных стран из-за событий в Афганистане.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео