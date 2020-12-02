Совет Федерации одобрил закон о праве женщин в декрете на переобучение

https://static.news.ru/photo/a8041bd4-34b0-11eb-9038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Члены Совета Федерации на заседании 2 декабря одобрили внесение поправок в закон «О занятости населения в РФ». В документе предлагается прописать право женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, на прохождение дополнительного обучения.

Поправки уточняют порядок направления женщин в декрете, обратившихся в органы службы занятости, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. При этом оговаривается возможность обращаться в органы службы занятости по месту пребывания, а не только по месту жительства. Также в новой редакции закона могут прописать обязанность отправлять женщин на обучение по востребованным на рынке труда специальностям.

По словам вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, важно создать все условия для профессионального развития женщины в период ухода за ребёнком.

Сегодня в некоторых регионах в центрах занятости на бесплатной основе уже работают программы по переобучению женщин. Серьёзным ограничением является то, что попасть на них можно только по месту жительства. Новая редакция закона убирает эти границы и расширяет возможности женщин, — цитирует Карелову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, значительная часть российских мужчин, которые состоят в браке, рассматривают возможность выхода в отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет. Таких «добровольцев», согласно опросу одного из исследовательских центров, 37%.