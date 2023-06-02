Соведущий Малышевой объяснил, как отличить истинную аллергию от ложной Аллерголог Продеус: при истинной аллергии реакция организма не зависит от дозировки аллергена

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Истинная аллергия отличается от ложной тем, что дает реакцию вне зависимости от того, какое количество аллергена попало в организм, заявил в подкасте NEWS.ru соведущий Елены Малышевой в шоу «Жить здорово» аллерголог Андрей Продеус. Ложные аллергические реакции зависят от количества аллергена, попавшего в человека.

Истинная аллергия — [это когда] вы съели маленький кусочек, но все равно будет реакция. Большой или маленький — неважно. Если есть истинная аллергия, даже небольшое количество продукта будет вызывать аллергию. А вот псевдоаллергическая реакция — дозозависимая, — объяснил врач.

Продеус привел в пример ситуацию на новогодних праздниках, когда объевшиеся шоколадом дети сталкиваются с кожным раздражением. При этом если ребенок ограничивается двумя конфетами, то организм не сигнализирует ни о каких проблемах.

Смотрите за своими детьми. Потому что если вы даете какой-то продукт, но сегодня аллергия есть, а завтра нет, то это вряд ли истинная аллергия. Если это была бы истинная аллергия, реакция была бы на каждом приеме этого продукта, — заключает аллерголог.

Ранее аллерголог Владимир Болибок в разговоре с NEWS.ru предупредил, что у тех пациентов, которые чувствительны к пыльце березы, может начаться аллергия на вишню, землянику, малину и черешню. Если аллергия на черешню началась, то следует обратиться к врачу и принимать назначенные им лекарства.