Состояние раненного в Прикамье педагога ухудшилось

https://static.news.ru/photo/f3d75116-ba2a-11eb-a854-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние учительницы гимназии в Пермском крае, получившей ранение в результате нападения школьника, ухудшилось. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Если сразу после госпитализации состояние женщины оценивалось медиками как средней тяжести, то теперь оно стабильно тяжёлое. В настоящее время пострадавшую готовят к отправке в Пермскую краевую клиническую больницу.

Нападение на педагога произошло 21 мая. 17-летний Роман Долбеев дважды ударил женщину ножом в шею. После этого его обезвредил охранник и передал сотрудникам Росгвардии. Предполагается, что подросток хотел отомстить учителю за якобы заниженные оценки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Школьник характеризуется в гимназии положительно. По словам детского омбудсмена, он и его семья на учёте не состоят.

Также в Сети появилось голосовое сообщение, в котором молодой человек жалуется на отсутствие друзей, девушки, признаётся, что у него «едет крыша» и возникает желание кого-нибудь убить.