Соседи обалдели от моего урожая! Две подкормки для взрывного роста огурцов!

Каждый дачник мечтает о том, чтобы его огурцы росли как на дрожжах, а урожай радовал изобилием. И это вовсе не сказка! Опытный огородник поделился секретным рецептом, который заставит ваши огурчики плодоносить без остановки.

Секрет кроется в правильной подкормке, которую нужно чередовать каждые две недели. Первая подкормка — органическая. Для её приготовления берём ведро воды и добавляем литр коровяка или птичьего помёта, разведённого 1:20. Настаиваем сутки, затем разбавляем ещё раз 1:10 и поливаем под корень.

Вторая подкормка — минеральная. В 10 литрах воды растворяем 20 граммов суперфосфата, 15 граммов сульфата калия и 10 граммов мочевины. Такой коктейль вносим после полива, чтобы не обжечь корни.

Чередуя эти подкормки каждые 14 дней, вы заметите, как ваши огурчики начнут расти как на дрожжах. Главное — не переусердствовать с дозировкой и соблюдать график внесения удобрений.

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