Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 12:30

Соседи обалдели от моего урожая! Две подкормки для взрывного роста огурцов!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый дачник мечтает о том, чтобы его огурцы росли как на дрожжах, а урожай радовал изобилием. И это вовсе не сказка! Опытный огородник поделился секретным рецептом, который заставит ваши огурчики плодоносить без остановки.

Секрет кроется в правильной подкормке, которую нужно чередовать каждые две недели. Первая подкормка — органическая. Для её приготовления берём ведро воды и добавляем литр коровяка или птичьего помёта, разведённого 1:20. Настаиваем сутки, затем разбавляем ещё раз 1:10 и поливаем под корень.

Вторая подкормка — минеральная. В 10 литрах воды растворяем 20 граммов суперфосфата, 15 граммов сульфата калия и 10 граммов мочевины. Такой коктейль вносим после полива, чтобы не обжечь корни.

Чередуя эти подкормки каждые 14 дней, вы заметите, как ваши огурчики начнут расти как на дрожжах. Главное — не переусердствовать с дозировкой и соблюдать график внесения удобрений.

Ранее сообщалось, как засолить хрустящие огурцы по-болгарски на зиму.

рецепты
садоводы
дачники
огороды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Кремле поставили точку в отношении России к союзу с КНДР и Ираном
«Приняли к сведению»: Песков о словах Трампа про сроки ультиматума для РФ
ВС России взяли под контроль новое село в ДНР
Российская чиновница посоветовала идти на СВО жалующимся на сбои интернета
Россияне побыли в одной стране и вернулись террористами
Сальск оказался под угрозой повторной атаки БПЛА
На Западе назвали роковую ошибку Зеленского
«99% годовых»: мошенники стали предлагать россиянам «уникальные» кредитки
Якутские дети устроили побег из детского сада в одном белье
В России дрифтеров начали судить по уголовной статье
Один нюанс помешал Раде рассмотреть новый закон Зеленского по НАБУ
У женщины остановилось сердце после удара молнией
Российские фехтовальщики выбыли с чемпионата мира
Стало известно, что ждет хозяев разрушенных взрывом квартир в Саратове
Генерал объяснил, кто приказал ВСУ бить по гражданским объектам России
Дочь известного режиссера показала, как выглядит ее младший брат
Наступление ВС РФ на Днепр 29 июля: потери до 80%, развал обороны Покровска
Терапевт напомнила, как действовать при укусе гадюки
Раскрыты новые требования к организаторам зрелищных концертов и фестивалей
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.