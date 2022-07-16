Телеведущий Владимир Соловьев призвал россиян «пахать, как рабы на галерах» ради победы ВС РФ на Украине. По словам журналиста, каждый житель России должен усердно трудиться, чтобы обеспечить фронт необходимым вооружением. Соловьев считает, что трудоголизм позволит увеличить число рабочих мест в промышленности, а также совершить скачок от импортозамещения к технологическому прорыву.

В стране ситуация, когда пахать надо. Как верховный главнокомандующий, как рабы на галерах, как святой Франциск, возделывающий свой надел. Взяли мотыгу и идите мотыжить. Вот надо просто пахать, много и тяжело, каждому на своем участке, чтобы у фронта было все, что ему надо: беспилотники, высокоточные ракеты. Нужно, чтобы в стране шло не импортозамещение, а технологический прорыв, — заявил Соловьев.