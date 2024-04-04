Солиста «Порнофильмов» могут оштрафовать за дискредитацию ВС России Солист «Порнофильмов» Котляров заплатит 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Солисту российской панк-группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.

Депутат опубликовал ответ МВД России с результатом лингвистической экспертизы, в которой утверждается, что в высказываниях музыканта обнаружены признаки дискредитации российской армии. Правоохранители уже направили этот документ в московскую прокуратуру для соответствующих мер.

Даже покинув страну, они не могут успокоиться. Лают как моськи. Опускаются до оскорблений. Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово. Музыканту Владимиру Котлярову приготовиться, — написал Альшевских.

Ранее «Роскомсвобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила, что песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенной информации. По данным проекта, в список попали две ссылки с текстами и аккордами композиции. Инициатором блокировки стал «неуказанный госорган». Композиция также исчезла из сервиса «Яндекс.Музыка».

В сентябре 2023-го Минюст внес Котлярова в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило это решение тем, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых российским руководством решениях.