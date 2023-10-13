От россиян стали прятать песню «Порнофильмов» Песню «Порнофильмов» внесли в реестр запрещенной информации

Фото: Youtube.com/Порнофильмы

Песню «Это пройдет» российской панк-группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенной информации, обратила внимание «Роскомсвобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По данным проекта, в список попали две ссылки с текстами и аккордами композиции.

Инициатором блокировки стал «неуказанный госорган», которым, по мнению «Роскомсвободы», с большой долей вероятности является Генпрокуратура. Как правило, надзорный орган ограничивает доступ к информации за неуважение к государству, фейки о российской армии, призывы к массовым беспорядкам, а также оправдание терроризма и экстремизма.

Композиция «Это пройдет» также исчезла из сервиса «Яндекс.Музыка». При этом одноименный альбом «Порнофильмов» все еще отображается на сайте и в приложении.

В сентябре Минюст России внес солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило это решение тем, что он открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ, выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории РФ, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых руководством РФ решениях.