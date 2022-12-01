Директору The Blueprint грозит штраф за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известному маркетологу Mercury, Farfetch, Bacardi и директору издания The Blueprint Александру Перепёлкину грозит наказание за дискредитацию Вооруженных сил России, передает Mash.ru. Сообщения с осуждением специальной военной операции появились в социальных сетях брендов в самом ее начале. Их почти сразу стерли, но от последствий это не спасло.

Дело передано в суд. Максимальное наказание — административный штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Сам Александр Перепёлкин лично никак о СВО не высказывался и отрицает появление постов на эту тему в социальных сетях связанных с ним компаний.

До этого сообщалось, что российский националист, бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин стал фигурантом двух административных дел о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Ему могут грозить штрафы в размере до 100 тысяч рублей. В апреле 2017 года Демушкина приговорили к 2,5 года колонии по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК) за репост фотографии с «Русского марша». Мужчина освободился в феврале 2019-го из-за частичной декриминализации статьи.