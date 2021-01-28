Соцсети начали удалять призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях

https://static.news.ru/photo/5ca6e254-614f-11eb-a2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Российские и иностранные социальные сети на основании требований Генпрокуратуры РФ приступили к удалению информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях <...> иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании требований Генпрокуратуры, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что своевременное удаление соцсетями подобной информации позволило сократить количество несовершеннолетних участников на акциях и не допустить появления среди них пострадавших.

Сейчас ведомство продолжает взаимодействие с интернет-платформами для недопущения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции.

Ранее стало известно, что социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram и TikTok, а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за отказ от удаления контента, который, по данным Роскомнадзора, содержит призывы к детям принять участие в акциях в поддержку Алексея Навального.

В ведомстве отметили, что согласно вступившему в силу 10 января закону, штрафы для сервисов могут составить от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения эта сумма может быть увеличена до десятой части совокупной годовой выручки.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел, писал NEWS.ru.