Соцсети начали удалять призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях

Российские и иностранные социальные сети на основании требований Генпрокуратуры РФ приступили к удалению информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
В связи с появлением новых призывов к участию в несанкционированных мероприятиях <...> иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании требований Генпрокуратуры, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что своевременное удаление соцсетями подобной информации позволило сократить количество несовершеннолетних участников на акциях и не допустить появления среди них пострадавших.
Сейчас ведомство продолжает взаимодействие с интернет-платформами для недопущения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции.
Ранее стало известно, что социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram и TikTok, а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за отказ от удаления контента, который, по данным Роскомнадзора, содержит призывы к детям принять участие в акциях в поддержку Алексея Навального.
В ведомстве отметили, что согласно вступившему в силу 10 января закону, штрафы для сервисов могут составить от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения эта сумма может быть увеличена до десятой части совокупной годовой выручки.
23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Представители пресс-службы столичного департамента здравоохранения заявили, что всем гражданам, пострадавшим в ходе демонстрации на территории Москвы, была оказана медицинская помощь. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел, писал NEWS.ru.