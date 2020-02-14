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Владельцы кафе, находящихся в жилых домах, должны соблюдать санитарные нормы. В обратном случае против них «надо применять самые жёсткие» меры, а если надо, то и закрывать заведения, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Таким образом он прокомментировал возможный запрет круглосуточных увеселительных заведений в жилых строениях. С таким предложением выступила депутат Мосгордумы Елена Николаева. Люди, которые хотят ночью спать, страдать не должны <...> в...