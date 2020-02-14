Президенту Владимиру Путину доверяют 71,3% россиян, а его работу на посту главы государства одобряют 65,5% опрошенных. Такие данные содержатся в результатах исследования, которое провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В отчёте
ВЦИОМ отмечает, что в ходе опроса россияне отвечали на прямо поставленные вопросы о конкретных политиках и политических движениях.
Ранее NEWS.ru писал, что другая методика социологов, когда людям предлагают самостоятельно вспомнить имена тех, кому они доверяют, показывает более низкий уровень доверия президенту. В январе, по версии ВЦИОМ, этот показатель достигал 30,6%.
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