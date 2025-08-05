Сочный рис в горшочках из томатов — вкуснятина, от которой не оторваться

Сочный рис в горшочках из томатов — вкуснятина, от которой не оторваться

Запеченные томаты с ароматной рисовой начинкой — отличный способ вкусно использовать остатки отварного риса. Это легкое блюдо отлично подходит и для обеда, и для ужина. Сыр внутри делает начинку особенно тягучей и аппетитной.

Ингредиенты:

крупные томаты — 3 шт.;

отварной рис — 100 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — для жарки;

болгарский перец — 1 шт.;

сыр моцарелла — по 2 шарика в томат;

паприка, молотый кориандр, соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для запекания.

Приготовление:

Срежьте верхушки помидоров и аккуратно выньте мякоть. Обжарьте мелко нарезанные лук и перец на сливочном масле. Смешайте с рисом, специями и добавьте немного мякоти томатов. Наполните помидоры начинкой, положите по 2 шарика моцареллы внутрь. Накройте «крышечками», сбрызните маслом. Выпекайте 25 минут при 200°C.

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