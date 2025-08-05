Сочный рис в горшочках из томатов — вкуснятина, от которой не оторваться

Запеченные томаты с ароматной рисовой начинкой — отличный способ вкусно использовать остатки отварного риса. Это легкое блюдо отлично подходит и для обеда, и для ужина. Сыр внутри делает начинку особенно тягучей и аппетитной.
Ингредиенты:
- крупные томаты — 3 шт.;
- отварной рис — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — для жарки;
- болгарский перец — 1 шт.;
- сыр моцарелла — по 2 шарика в томат;
- паприка, молотый кориандр, соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для запекания.
Приготовление:
- Срежьте верхушки помидоров и аккуратно выньте мякоть.
- Обжарьте мелко нарезанные лук и перец на сливочном масле.
- Смешайте с рисом, специями и добавьте немного мякоти томатов.
- Наполните помидоры начинкой, положите по 2 шарика моцареллы внутрь.
- Накройте «крышечками», сбрызните маслом.
- Выпекайте 25 минут при 200°C.
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