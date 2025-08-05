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05 августа 2025 в 08:18

Сочный рис в горшочках из томатов — вкуснятина, от которой не оторваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеченные томаты с ароматной рисовой начинкой — отличный способ вкусно использовать остатки отварного риса. Это легкое блюдо отлично подходит и для обеда, и для ужина. Сыр внутри делает начинку особенно тягучей и аппетитной.

Ингредиенты:

  • крупные томаты — 3 шт.;
  • отварной рис — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — для жарки;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • сыр моцарелла — по 2 шарика в томат;
  • паприка, молотый кориандр, соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для запекания.

Приготовление:

  1. Срежьте верхушки помидоров и аккуратно выньте мякоть.
  2. Обжарьте мелко нарезанные лук и перец на сливочном масле.
  3. Смешайте с рисом, специями и добавьте немного мякоти томатов.
  4. Наполните помидоры начинкой, положите по 2 шарика моцареллы внутрь.
  5. Накройте «крышечками», сбрызните маслом.
  6. Выпекайте 25 минут при 200°C.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
овощи
томаты
рис
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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