Собянин заявил о росте числа случаев ОРВИ и пневмонии в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России отмечается рост числа случаев заболевания гриппом, ОРВИ и пневмонией, не связанной с коронавирусом.
Об этом столичный градоначальник
Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа, — подчеркнул мэр.
Ранее Собянин заявил, что московские власти организовали разделение потоков больных в медучреждениях, чтобы больные с COVID-19 не смешивались с заболевшими гриппом или пневмонией «некороновирусного» происхождения, передавал NEWS.ru. Мэр также назвал эпидемиологическую ситуацию в городе в августе и июле стабильной.
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