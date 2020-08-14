Собянин заявил о росте числа случаев ОРВИ и пневмонии в столице

https://static.news.ru/photo/fbf52f8e-de5d-11ea-85fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице России отмечается рост числа случаев заболевания гриппом, ОРВИ и пневмонией, не связанной с коронавирусом.

Об этом столичный градоначальник рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Собянин выразил обеспокоенность возможным наложением «двух инфекционных процессов», имея в виду сохраняющуюся в Москве угрозу распространения коронавируса на фоне роста заболеваемости другими инфекциями.

Поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа, — подчеркнул мэр.

Ранее Собянин заявил, что московские власти организовали разделение потоков больных в медучреждениях, чтобы больные с COVID-19 не смешивались с заболевшими гриппом или пневмонией «некороновирусного» происхождения, передавал NEWS.ru. Мэр также назвал эпидемиологическую ситуацию в городе в августе и июле стабильной.