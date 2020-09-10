Собянин заявил о готовности Москвы к зиме несмотря на пандемию

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица смогла полностью подготовиться к осенне-зимнему сезону несмотря на пандемию коронавируса.
Об этом он сказал во время осмотра насосно-перекачивающей станции «Бирюлёво-Борисовская» ПАО «МОЭК». По его словам, столичная система ЖКХ была подготовлена к осени и зиме за два месяца,
Осень наступает, и, как вы видите, достаточно быстро. К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. На улице уже достаточно прохладно, — сказал градоначальник.
По его словам, сроки начала подготовительных работ к отопительному сезону в 2020 году сильно сдвинулись из-за пандемии коронавируса. В связи с этим возникла необходимость создания дополнительных бригад, сотрудники ЖКХ работали круглосуточно.
Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода, — заявил Собянин.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва — очень успешный регион, блестяще выполняющий функции столицы страны, и по-прежнему является экономическим форпостом РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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