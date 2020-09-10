Собянин заявил о готовности Москвы к зиме несмотря на пандемию

https://static.news.ru/photo/058e04e4-f36c-11ea-bab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица смогла полностью подготовиться к осенне-зимнему сезону несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом он сказал во время осмотра насосно-перекачивающей станции «Бирюлёво-Борисовская» ПАО «МОЭК». По его словам, столичная система ЖКХ была подготовлена к осени и зиме за два месяца, передают argumenti.ru.

Осень наступает, и, как вы видите, достаточно быстро. К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. На улице уже достаточно прохладно, — сказал градоначальник.

По его словам, сроки начала подготовительных работ к отопительному сезону в 2020 году сильно сдвинулись из-за пандемии коронавируса. В связи с этим возникла необходимость создания дополнительных бригад, сотрудники ЖКХ работали круглосуточно.

Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода, — заявил Собянин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва — очень успешный регион, блестяще выполняющий функции столицы страны, и по-прежнему является экономическим форпостом РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.