Песков: Москва блестяще справляется с функциями столицы

https://static.news.ru/photo/36c0710a-f35d-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва — очень успешный регион, блестяще выполняет функции столицы страны, по-прежнему является экономическим форпостом РФ, считают в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с региональными журналистами отметил, что мэр мегаполиса Сергей Собянин возглавил рабочую группу во время эпидемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) по контактам с субъектами, обменивался опытом столицы в ходе вспышки заболевания.

Москва делилась опытом врачей, Москва делилась оборудованием, Москва оказывала помощь многим регионам нашей страны, участвовала в помощи другим странам, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Вакцинация москвичей началась 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, препарат от COVID-19 будут вводить в два этапа. На первом добровольцы получат первый компонент, а через три недели — второй. Они отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Накануне Песков прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу страны. Он заявил, что предприниматель имеет право на собственную точку зрения. Предприниматель предложил перенести столицу России из Москвы в другой город. По его мнению, это дало бы толчок развитию страны, так как на сегодняшний день все деньги «утекают» в мегаполис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что резкого увеличения числа заражённых коронавирусом в туристических регионах России нет, поэтому все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.