Песков прокомментировал идею Дерипаски перенести столицу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу страны. Он заявил, что предприниматель имеет право на собственную точку зрения.
Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы в другой город. По его мнению, это дало бы толчок развитию страны, так как на сегодняшний день все деньги «утекают» в Москву.
По словам Пескова, Дерипаска — очень опытный, во многом успешный предприниматель, реализующий «очень сложные комплексные проекты»,
Конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах, — сказал пресс-секретарь.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска получил награду почётного профессора Московского государственного университета им. Ломоносова.
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