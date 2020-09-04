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Песков прокомментировал идею Дерипаски перенести столицу

12:12, 04 сентября 2020 62
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу страны. Он заявил, что предприниматель имеет право на собственную точку зрения.

Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы в другой город. По его мнению, это дало бы толчок развитию страны, так как на сегодняшний день все деньги «утекают» в Москву.

По словам Пескова, Дерипаска — очень опытный, во многом успешный предприниматель, реализующий «очень сложные комплексные проекты», передаёт РИА Новости.

Конечно, он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах, — сказал пресс-секретарь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска получил награду почётного профессора Московского государственного университета им. Ломоносова.

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