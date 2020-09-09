Песков оценил ситуацию с COVID-19 в туристических регионах РФ

https://static.news.ru/photo/04529a36-f35d-11ea-b841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Резкого увеличения числа заражённых коронавирусом в туристических регионах России нет, поэтому все меры по постепенному снятию ограничительных мер были правильными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов. Считаю, что эта деятельность по снятию ограничений в туристических регионах РФ тщательно продуманная и оправданная, — сообщил журналистам представитель Кремля.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что всплески коронавирусной инфекции зафиксированы в 11 регионах РФ. По его словам, речь идёт не о второй волне, а о первой.

За последние сутки, по данным на 10 сентября, российские медики выявили 5363 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, среди них 1302 человека не имеют клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии было зафиксировано 1 046 370 случаев COVID-19. К настоящему времени заражёнными остаются 165 734 человека. За минувшие 24 часа в России от вируса скончались 128 человек, общее число жертв заболевания достигло 18 263. Выздоровели 5915 пациентов. Всего поправились 862 373 человека, писал NEWS.ru.