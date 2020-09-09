В России за сутки выявили 5363 новых заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e43b3df2-f339-11ea-9207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские медики выявили ещё 5363 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, среди них 1302 человека не имеют клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии было зафиксировано 1 046 370 случаев COVID-19. К настоящему времени заражёнными остаются 165 734 человек.

Об этом 10 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По данным штаба, за минувшие сутки в России от вируса скончались 128 человек, общее число жертв заболевания достигло 18 263. Выздоровели 5915 пациентов. Всего поправились 862 373 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи будут работать по новому графику для предотвращения заражения коронавирусом. Это коснётся только медперсонала, который лечит инфицированных больных. Для оптимизации графика будут подготовлены рекомендации по времени ротации смен персонала и его нахождения в «красной зоне». Для этого Федеральное медико-биологическое агентство соберёт информацию о работе и отдыхе медиков в условиях пандемии в информационно-аналитическую систему. Создание системы обойдётся бюджету в 4 млн рублей.

Такие меры объясняются тем, что чувство опасности со временем притупляется у людей и они начинают пренебрегать мерами безопасности. Чтобы уменьшить эти риски, необходимо знать, когда наступает утомление, эмоциональное выгорание и в соответствии с этим определить суммарную, недельную и суточную нагрузку, как это сделано на всех вредных производствах.