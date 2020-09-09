Врачей переведут на новый график из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/21e5d9dc-f2fe-11ea-8494-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи будут работать по новому графику для предотвращения заражения коронавирусом. Это коснётся только медперсонала, который лечит инфицированных больных.

Для оптимизации графика будут подготовлены рекомендации по времени ротации смен персонала и его нахождения в «красной зоне». Для этого федеральное медико-биологическое агентство соберёт информацию о работе и отдыхе медиков в условиях пандемии в информационно-аналитическую систему, пишут «Известия». Создание системы обойдётся бюджету в 4 млн рублей.

Такие меры объясняются тем, что чувство опасности со временем притупляется у людей и они начинают пренебрегать мерами безопасности. Чтобы уменьшить эти риски, необходимо знать, когда наступает утомление, эмоциональное выгорание и в соответствии с этим определить суммарную, недельную и суточную нагрузку, как это сделано на всех вредных производствах.

На этой основе и будут разработаны рекомендации для медиков по срокам ротации, количеству смен и так далее. Сами врачи согласны, что эти документы необходимы, так как работа в «красной зоне» является большой проблемой для больниц. Так, в начале эпидемии врачей не хватало, руководству приходилось придумывать, как сотрудникам сменять друг друга.

Из-за этого многих врачей заставляли находиться в «красной зоне» до 16 часов, а 12-часовй рабочий день и вовсе был распространённым явлением. По данным профсоюза работников здравоохранения, врачи могли находиться без еды и туалета по 6-8 часов на своём рабочем месте с больными коронавирусом. Это является грубым нарушением рабочего графика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата совместно с региональными контрольно-счётными органами проверит оказание финансовой поддержки медикам. Это касается доплат тем, кто работает с больными коронавирусом.