Пульмонолог: коронавирус вспыхнул в 11 регионах России

https://static.news.ru/photo/ebfe7662-f352-11ea-ad85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Edwards /Global Look Press

Всплески коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) зафиксированы в 11 регионах РФ, рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Всплески — я имею в виду прибавление новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт. <...> Про вторую волну COVID[-19] что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране ещё идёт так называемая первая волна, — цитирует специалиста ТАСС во время его выступления на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом.

Российские медики выявили ещё 5363 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, среди них 1302 человека не имеют клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии было зафиксировано 1 046 370 случаев COVID-19. К настоящему времени заражёнными остаются 165 734 человека. По данным штаба, за минувшие сутки в России от вируса скончались 128 человек, общее число жертв заболевания достигло 18 263. Выздоровели 5915 пациентов. Всего поправились 862 373 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи будут работать по новому графику для предотвращения заражения коронавирусом. Это коснётся только медперсонала, который лечит инфицированных больных. Для оптимизации графика будут подготовлены рекомендации по времени ротации смен персонала и его нахождения в «красной зоне».

Для этого Федеральное медико-биологическое агентство соберёт информацию о работе и отдыхе медиков в условиях пандемии в информационно-аналитическую систему. Создание системы обойдётся бюджету в 4 млн рублей.