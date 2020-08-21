Собянин: в Москве ситуация с COVID-19 хорошая с точки зрения стабильности

https://static.news.ru/photo/0a0f49b0-e507-11ea-ab88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы с точки зрения стабильности ситуация по коронавирусной инфекции нового типа хорошая. Однако проблема сама по себе остаётся, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что ситуацию с точки зрения стабильности можно оценить высоко, потому как уже раскрыта почти вся Москва. В столице, с одной стороны, не было отмечено какого-то серьёзного всплеска по заболеваемости. Но с другой стороны, подчеркнул Собянин, за сутки фиксируется примерно по 700 новых больных, около 300-400 пациентов госпитализируют.

Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере до вакцинации, имея ввиду вакцинацию от коронавируса массовую. Всё равно надо будет остерегаться и принимать меры соответствующие, — заявил мэр в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Собянина, Москва ещё далеко до массовой вакцинации. Глава столицы напомнил, что вакцина зарегистрирована, она будет проходит пострегистрационные исследования, затем специалисты запустят небольшие партии препарата в гражданский оборот. Это всё несоизмеримо с вакцинацией от гриппа.

По последней информации, в Москве коронавирусом заразились 256 513 человек, 203 821 пациент выздоровел, 4731 горожанин стал жертвой инфекции.

Как ранее передавал NEWS.ru, москвичи стали хуже относиться к Собянину. Такие данные следуют из опроса Левада-Центра.

Как отметили эксперты, снижение рейтинга Собянина может быть связано с санитарно-ограничительными мерами в столице, с ухудшением ситуации с мигрантами на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также с экономическими проблемами.