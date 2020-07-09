Собянин сообщил о преодолении основных проблем пандемии

https://static.news.ru/photo/764507ac-c1e2-11ea-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о преодолении основных проблем, которые были связаны с пандемией коронавируса в столице.

Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, ещё продолжается, но основные проблемы, ...я надеюсь, мы преодолели, — цитирует его РИА Новости.

На сегодняшний день Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 707 301 тысяч человек.

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 6611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. У 30% из них заболевание протекает без клинических проявлений.

NEWS.ru писал ранее, что лидером по числу заразившихся и вновь выявленных случаев COVID-19 среди регионов РФ остаётся Москва. В столице 225 545 заболевших, 3975 из них умерли.