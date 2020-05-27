Собянин разъяснил новые правила прогулок в условиях самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a94a3ffa-a040-11ea-890e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых правилах прогулок, действующие в условиях самоизоляции. На обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трёх раз в неделю.

Ранее Собянин сообщил, что жители столицы с 1 июня смогут посещать парки и скверы. Для этого в тестовом режиме будет сделан график выхода на прогулки по домам,

С 1 мая гулять и заниматься спортом смогут все, кроме носителей коронавируса, болеющих ОРВИ и проживающих с ними людей, — отметил градоначальник.

При этом пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.

Местные власти, считают, что пока нельзя отказываться от ограничительных мер. Но при этом пожилым людям и москвичам, страдающим хроническими заболеваниями, также разрешили свободно передвигаться по городу. Однако ношение масок или респираторов на улице станет обязательным.

Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки, — добавил он.

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

Как писал NEWS.ru, режим самоизоляции в Москве продлевается до 14 июня. По словам Собянина, пока рано открывать театры, музеи, парик­махерские, рестораны и фитнес-клубы. Власти оставляют масочный режим и социальное дистанцирование, так как опасность ещё не миновала.