Собянин продлил режим дистанционного обучения для школьников

https://static.news.ru/photo/f04c9a74-1f2f-11eb-8112-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве режим дистанционного обучения для школьников 6–11-х классов продлён до 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что учащиеся уже три недели находятся на удалёнке и за это время доля заразившихся COVID-19 среди них снизилась вдвое. Кроме того, перевод школьников на дистанционный режим, как и части офисных работников, способствует стабилизации ситуации с коронавирусом.

Мэр добавил, что понимает желание школьников вернуться в классы, однако нынешняя ситуация с распространением инфекции не позволяет расслабляться.

Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6—11-х классов будет продлено ещё на две недели — с 9 по 22 ноября 2020 года, — написал Собянин в своём блоге.

Москва занимает первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Накануне за сутки в столице было выявлено 5,8 тысячи новых случаев заражения. Всего с начала пандемии заболели 445,1 тысячи жителей мегаполиса.

Ране NEWS.ru писал, что Минпросвещения и Минцифры подготовили рекомендации для школ на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Ведомства советуют образовательным учреждениям заранее подготовиться к возможному переходу на дистанционное обучение.