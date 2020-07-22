Собянин поменял руководителя департамента образования

https://static.news.ru/photo/c2944d6a-cc42-11ea-bdd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении от должности руководителя департамента образования и науки Исаака Калины. На его место назначен Александр Молотков.

Освободить Калину Исаака Иосифовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу, — цитирует текст указа РИА Новости.

Молотков ранее занимал пост заместителя руководителя департамента образования и науки города Москвы. По его словам, все задачи, которые стоят перед ним, были уже давно определены.

Все задачи были определены мэром уже достаточно давно, все так и останется. Задачи ставит город, — подытожил он.

NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении четырёх новых заповедных территорий в городе.