Собянин назвал условие для смягчения мер по коронавирусу в Москве

https://static.news.ru/photo/2bff33ce-5630-11eb-b237-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти рассмотрят вопрос о дальнейшем смягчении мер по коронавирусу при стабилизации ситуации через неделю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты-эпидемиологи отмечают, что ближайшие дни прояснят складывающуюся в городе тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок.

Если не произойдёт ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретёт устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения ещё ряда ограничений, — уточнил он.

Собянин также призвал быть максимально осторожными и не откладывать решение о вакцинации, так как чем быстрее сформируется коллективная защита, тем быстрее Москва вернётся к обычной жизни.

Как писал NEWS.ru, ранее столичный градоначальник сообщил, что учащиеся 1–11-х классов московских школ вернутся к очному обучению с 18 января. Мэр отметил, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности.