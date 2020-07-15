Собянин назвал самые популярные специальности в московских колледжах

https://static.news.ru/photo/165b6ec8-c6b3-11ea-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Собянин/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на какие специальности в колледжах столицы самый высокий конкурс.

В Москве идёт приём в колледжи. Они становятся популярнее с каждым годом. В 15-16 лет ребята могут сосредоточиться на получении востребованной на рынке труда профессии. Самый высокий конкурс — на программирование и графический дизайн, больше 10 человек на место, — сообщил градоначальник во «ВКонтакте».

По его словам, также всё чаще абитуриенты интересуются промышленными специальностями, такими как оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств. Кроме того, добавил мэр, есть профессии будущего — архитектор территорий, проектировщик 3D-печати в строительстве, сити-фермер, урбанист-эколог.

Собянин подчеркнул, что о качестве среднего профессионального образования в Москве говорит тот факт, что на прошлогоднем чемпионате мира по профмастерству WorldSkills москвичи завоевали шесть из 14 национальных медалей высшей пробы. А на российском чемпионате команда столицы взяла самое большое количество золотых медалей.

Ранее NEWS.ru писал, что среди россиян растёт интерес к среднему профессиональному образованию, которое можно получить в колледже или техникуме. Кроме того, число желающих поступить в колледжи может возрасти из-за коронавируса, поскольку родители опасаются отпускать детей учиться в эпидемиологически неблагополучные регионы.

Наряду с этим эксперты ожидают на фоне пандемии всплеска интереса к медицинским специальностям. Школьниками в текущей ситуации профессия врача будет восприниматься как геройство. В медицинские колледжи и вузы могут пойти даже те, кто ранее не думал о связанных со здравоохранением профессиях.

Учебный год школы и колледжи в России намерены начать 1 сентября. Занятия будут проходить в очном формате. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на пресс-конференции. Он добавил, что при этом должны будут соблюдаться определённые требования Роспотребнадзора, а с учениками и их родителями будет проведена «просветительская работа».