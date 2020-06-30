Число заявлений на поступление в медколледжи Москвы выросло более чем вдвое

https://static.news.ru/photo/5e8aa4f6-bb65-11ea-8bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Более 7,5 тысячи абитуриентов подали заявления на поступление в медицинские колледжи Москвы. В столичном департаменте здравоохранения отмечают, что это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году.

В ведомстве напомнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией подача заявлений на поступление возможна только дистанционным способом. Они принимаются в электронном виде на официальной сайте мэра Москвы.

Подавая заявление, абитуриент должен прикрепить к нему документ, удостоверяющий его личность, а также документ об образовании. Результаты ЕГЭ для поступления в медицинские колледжи не требуются, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что среди россиян растёт интерес к среднему профессиональному образованию, которое можно получить в колледже или техникуме. Кроме того, число желающих поступить в колледжи может возрасти из-за коронавируса, поскольку родители опасаются отпускать детей учиться в эпидемиологически неблагополучные регионы. Наряду с этим эксперты ожидают на фоне пандемии всплеска интереса к медицинским специальностям. Школьниками в текущей ситуации профессия врача будет восприниматься как геройство. В медицинские колледжи и вузы могут пойти даже те, кто ранее не думал о связанных со здравоохранением профессиях.