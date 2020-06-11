Школы и колледжи готовятся проводить занятия очно с 1 сентября

https://static.news.ru/photo/bd6ed8ac-abe8-11ea-94d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Школы и колледжи в России намерены начать учебный год 1 сентября. Занятия будут проходить в очном формате.

Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на пресс-конференции. По его словам, министерство просвещения рассчитывает, что с 1 сентября также будут открыты детские сады.

Мы планируем 1 сентября открыть школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования, — сказал он.

Кравцов добавил, что при этом должны будут соблюдаться определённые требования Роспотребнадзора, а с учениками и их родителями будет проведена «просветительская работа», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор надеется, что школы смогут вернуться к очному формату обучения к 1 сентября. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.