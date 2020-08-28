Собянин: «Коронавирус в Москве удастся победить максимум через полгода»

https://static.news.ru/photo/6f801b12-e90d-11ea-9ea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин/mos.ru

Ситуация с распространением коронавируса может разрешиться в течение полугода. Уверенность в этом выразил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, до весны 2021 года с этой проблемой удастся справиться окончательно.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, 6 месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские учёные, мировые учёные, московские. Создаётся вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — цитирует его ТАСС.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола. Вещество получило название «Спутник V».

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением испытаний, то же касается людей из групп риска. Более широкое применение препарата может начаться в начале 2021 года. Предполагается, что вакцинация будет добровольной.

Ранее Собянин в своём блоге рассказал, что поучаствовать в испытаниях прививки от коронавируса сможет каждый горожанин. Как отметил мэр, Москва первой в России встретилась лицом к лицу с коронавирусом и поэтому именно москвичи получили возможность стать основными участниками клинических испытаний, которые помогут победить COVID-19. При этом принять участие в программе смогут 40 тысяч человек.

Исследования пройдут на базе специальных центров, которые будут созданы в районных поликлиниках, а финансирование на себя возьмёт городская администрация. Полгода всех участников тестирования будут наблюдать медики, в том числе и с помощью телемедицины. Появилось также и специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники получат электронные браслеты. С их помощью им будут измерять температуру и артериальное давление, писал NEWS.ru.