Собянин: участие в исследованиях вакцины от COVID-19 может принять каждый

https://static.news.ru/photo/a0d8a35e-e7ab-11ea-a081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Столичный мэр Сергей Собянин в своём блоге рассказал, что поучаствовать в испытаниях прививки от коронавируса сможет каждый горожанин.

В Москве начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавирусной инфекции, которые столичные власти проведут вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций.

Проведём их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдёт одновременно с вводом препарата в гражданский оборот, — пояснил Собянин.

Как отметил мэр, Москва первой в России встретилась лицом к лицу с коронавирусом и поэтому именно москвичи получили возможность стать основными участниками клинических испытаний, которые помогут победить COVID-19. При этом принять участие в программе смогут 40 тысяч человек.

Исследования пройдут на базе специальных центров, которые будут созданы в районных поликлиниках, а финансирование на себя возьмёт городская администрация. Полгода всех участников тестирования будут наблюдать медики, в том числе и с помощью телемедицины. Появилось также и специальное мобильное приложение с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники получат электронные браслеты. С их помощью им будут измерять температуру и артериальное давление.

Накануне стало известно, что Центр имени Гамалеи получил разрешение на пострегистрационные испытания вакцины «Спутник V». Предполагается, что добровольцы начнут получать препарат 4-5 сентября. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова в среду во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявила, что разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят закупить 27 стран мира.

К 26 августа число заражённых COVID-19 в мире достигло 24 064 700. Жертвами опасного вируса стали 829 828 человек, а справиться с болезнью удалось 16 802 550 пациентам. В России сейчас 970 865 заболевших, 786 150 выздоровели, а 16 683 пациента коронавирусная инфекция привела к летальному исходу.

Как писал NEWS.ru, Голикова также отметила тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.