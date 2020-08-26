Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/b78c1466-e7a4-11ea-b428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизируется. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Об этом вице-премьер рассказала на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина, которое состоялось в среду.

Сейчас в Российской Федерации наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Должна сказать, что за весь период в стране полностью сформирована нормативно-методическая база по вопросам борьбы с COVID-19, — приводит слова Голиковой РИА Новости.

Она также рассказала, что во всех регионах страны отработан алгоритм оказания помощи больным, он затрагивает и организацию деятельности инфекционных стационаров, а также амбулаторно-поликлинического звена в условиях как поступления больных с коронавирусной инфекцией, так и с учетом предстоящего сезона гриппа и ОРВИ.

Зампред правительства пояснила, что речь идёт, в частности, и о подходах к противоэпидемическому режиму. Он включает в себя использование средств индивидуальной защиты, дезинфекцию, а также соблюдение требований по работе с биоматериалом.

Голикова при этом не исключила корректировку стратегии развития ситуации с коронавирусом в стране к концу сентября.

В двадцатых числах сентября мы сможем оценить ситуацию о том, как повлияло на эпидситуацию и начало учебного года, и возвращение наших граждан из отпусков, и при необходимости скорректировать стратегию наших дальнейших действий по отношению к тому, как развивается эпидситуация, — рассказала вице-премьер.

К 26 августа число заражённых COVID-19 в мире достигло 24 064 700. Жертвами опасного вируса стали 829 828 человек, а справиться с болезнью удалось 16 802 550 пациентам. В России сейчас 970 865 заболевших, 786 150 выздоровели, а 16 683 пациентов коронавирусная инфекция привела к летальному исходу.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова заявила, что разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» хотят закупить 27 стран мира.