Собчак выпустила фильм о расстрелявшем сослуживцев Шамсутдинове

https://static.news.ru/photo/d8b972c4-b4b8-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Фото: gubdaily.ru

Телеведущая и блогер Ксения Собчак выпустила документальный фильм о рядовом Рамиле Шамсутдинове, который в октябре 2019 года застрелил восемь сослуживцев в воинской части под Читой.

Собчак попыталась разобраться в причинах, которые подтолкнули срочника к массовому убийству. Она пообщалась с отцом солдата Салимом Шамсутдиновым, побывала в городе детства рядового — Тобольске, взяла интервью у представителей Комитета солдатских матерей. Помимо истории Шамсутдинова, ведущая рассказала о покончившем с собой солдате Сергее Сафонове и молодом призывнике, который только готовится отправиться в армию.

Ровно год назад министр обороны Сергей Шойгу сказал, что дедовщины в армии нет, что для неё просто теперь нет почвы. <...> Но тут случилась история рядового Шамсутдинова, и опять встал вопрос о дедовщине, — отметила Собчак в подводке к репортажу.

Ролик «Армия на параде: дедовщина, Шамсутдинов, сколько стоит откосить и ПризываНет» появился 22 июня на канале Собчак на YouTube.

Как писал NEWS.ru, 19 июня военный суд в Чите продлил срок ареста Шамсутдинова. Эксперты признали солдата вменяемым.

Рядового арестовали после расстрела сослуживцев при сдаче караула в закрытом посёлке Горный в Забайкальском крае. От рук Шамсутдинова погибли восемь человек, двое получили ранения. По версии защиты, стрельба стала реакцией срочника на психологическое и физическое насилие, которому он подвергся в отдалённой воинской части. Минобороны опровергло версию о дедовщине, признав, что у солдата был личный конфликт с одним из офицеров в карауле.

История Шамсутдинова спровоцировала общественное обсуждение проблемы насилия в российской армии. Петиция в защиту солдата набрала десятки тысяч подписей на Change.org.