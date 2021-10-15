Собчак рассказала о «жёстких» угрозах ей и её семье

Ксения Собчак подтвердила информацию о слежке за ней, а также рассказала о поступающих угрозах. Об этом она написала в своём Telegram-канале. Ранее сообщалось о её обращении в Росгвардию по данному факту.

Почти всё так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жёстких угрозах мне и моей семье, — прокомментировала Собчак сообщение Telegram-канала «112», сообщившего об обращении в Росгвардию по поводу слежки.

Как заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, Собчак было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть причины — написать заявление в органы внутренних дел.

В то же время сегодня Собчак не явилась на очную ставку в Сочи с водителем Mercedes, совершившим ДТП. Следственные действия с телеведущей перенесли на следующую неделю из-за её плохого самочувствия. Ранее стало известно, что следствие намерено допросить всех пассажиров Mercedes. Водитель Олег Цой уже признал вину и раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом.

Сегодня же Собчак должна была вести в Лос-Анжелесе конкурс красоты Miss Russian USA. Однако накануне организаторы заменили её на бывшую участницу группы «ВИА Гра» Анну Седокову.

Напомним, трагедия произошла 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате один человек погиб, ещё двое пострадали.