Собчак припугнула общественность монахинями-«шахидками» отца Сергия

https://static.news.ru/photo/aaf726e6-3740-11eb-bc44-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак назвала «шахидками» монахинь отца Сергия за то, что они готовы пойти не только на смерть, но и на другие крайние меры ради своего духовника. Накануне десятки послушниц из Среднеуральского женского монастыря заявили, что готовы отдать жизнь за отлучённого от церкви Сергия Романова.

Пока наше дело ни шатко, ни валко расследуется, пока... [полицейские] и росгвардейцы волокитят, опасаясь заходить на территорию среднеуральского женского монастыря, отец Сергий продолжает проповедовать. Сегодня благословил нескольких монахинь на смерть. Скоро увидим православных шахидок, которые будут таранить кинотеатры, где показывают Матильду, — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Этот факт, по мнению экс-кандидата в президенты России подтверждается тем, что отец Сергий благословил некоторых из своих подопечных на смерть, в том числе и пережившую рак девушку.

По замыслу бывшего схиигумена, монахини из его монастыря должны были повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской — умереть вместо своего тяжелобольного брата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СК РФ возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сообщила адвокат бывшего схиигумена Сергия Светлана Герасимова.