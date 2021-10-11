Собчак после ДТП с двумя погибшими обращалась в клинику своего друга

Медосвидетельствование телеведущей Ксении Собчак после ДТП с Сочи было выдано в клинике, которой владеет её близкий друг. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Документ, доказывающий , что знаменитость получила в ДТП травмы, был получен в элитной клинике «Лапино». Из скрина документа следует, что у звезды диагностировано сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменой области, ушиб мягких тканей грудной клетки и другие повреждения. Заключение было показано в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Судя по дате, врача она посетила 10 октября.

Readovka обращает внимание, что клиникой «Лапино» владеет близкий друг Собчак Марк Курцер. В этом же медучреждении она рожала своего первенца. А на её свадьбу с Богомоловым доктор подарил сертификат на следующие роды.

Сама Собчак ранее заявила, что после аварии проходила обследование, и у неё диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы. Однако из полицейского рапорта следует, что телеведущая не пострадала.

Сегодня же стало известно, что Собчак и остальных пассажиров Merсedes вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу о смертельном ДТП под Сочи. При этом водителя отправили под домашний арест. Он уже признал вину и раскаялся.

Напомним, авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября. Иномарка, в которой находилась Собчак, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате погибла молодая женщина, ещё два человека серьёзно пострадали.