Собчак и Лазарева приняли участие в акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/ac99706e-6eed-11eb-8ecd-96000091f725_660.jpg Татьяна Лазарева Фото: lazarevatut/instagram.com

Экс-кандидат в президенты и телеведущая Ксения Собчак и актриса Татьяна Лазарева вышли на московскую акцию с фонариками, устроенную в поддержку политика Алексея Навального.

Они вышли на лёд Патриарших прудов. С ними на акции находятся около двадцати человек. Полицейские, патрулирующие территорию вокруг, не вмешиваются в происходящее. Видео опубликовано в Telegram-канале Собчак.

Я снимаю фильм про протесты. Не завидуй, полное погружение, — написала она в ответ на репост своего ролика журналистом Алексеем Пивоваровым.

Кроме того, акции с фонариками проходят на Манежной и Пушкинской площадях, а также в Сокольниках и у главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

14 февраля по всей стране проходит приуроченная ко Дню всех влюблённых акция в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Люди выходят во дворы своих домов и зажигают фонарики.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.