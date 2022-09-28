Собакам-поводырям могут разрешить гулять без намордника В Госдуме предложили разрешить собакам-поводырям гулять без намордника

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Собакам-поводырям хотят разрешить гулять без намордника, чтобы они могли помогать своим хозяевам поднять упавшую трость или другую оброненную им вещь, пишет «Парламентская газета». Соответствующий законопроект предлагается внести в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Поправки уже приняли во втором чтении на заседании Госдумы 27 сентября.

На собаку, сопровождающую незрячего, нельзя надевать намордник. Иначе животное не сможет поднять упавшую трость хозяина или другую оброненную им вещь. Поэтому предлагается дополнить закон нормами, отменяющими требования к выгулу для собак-поводырей, — считают законодатели.

Согласно принятому в декабре 2018 года закону, животным запрещается свободно пересекать автодороги и находиться в лифтах, собак также нельзя выгуливать во дворах, на детских и спортивных площадках. При этом незрячие люди не всегда могут соблюдать эти требования. В частности, они не могут убирать за своими питомцами экскременты, а значит, на них не должна распространяться ответственность за подобные нарушения.

По мнению авторов законопроекта, изменения в действующем законе не принесут неудобств окружающим, так как собаки-проводники обладают навыками не отвлекаться на внешние раздражители и максимально концентрируются на дороге.

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