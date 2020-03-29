В Москве появилась специальная VIP-лаборатория, которая будет делать экспресс-анализы по выявлению коронавирусной инфекции.
Как
Находится лаборатория на территории кожно-венерологического диспансера в Коломенском проезде. По данным журналистов, именно в этом центре каждые два дня проверяют анализы Сергея Собянина и вице-мэра Анастасии Раковой.
Также сюда привозят биоматериалы с частных бортов, прилетающих в Москву. Результаты анализов выполняются за считанные часы.
Ранее вице-премьер правительства Татьяна Голикова призвала россиян не проверяться на коронавирус. По словам чиновницы, тестирование нужно лишь тем, кто оказался в группе риска.
Как писал NEWS.ru, правительство разрешило частным компаниям изготавливать экспресс-тесты и проверять граждан на коронавирус COVID-19. Коммерческие лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» первыми начали принимать анализы.
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