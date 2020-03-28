https://static.news.ru/photo/814246ae-70ef-11ea-a083-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова призвала россиян не проверяться на коронавирус. По словам чиновницы, тестирование нужно лишь тем, кто оказался в группе риска.

Мы говорим, что от этого можно воздержаться, поскольку в этом необходимости нет. Мы живём, общаемся, и вот это беспокойство... Тогда придётся каждый день подтверждать [отсутствие вируса] для того, чтобы быть на 100% уверенным, что не болен, — цитирует Голикову «Интерфакс».

Голикова добавила, что пройти тестирование нужно россиянам, которые заболели во время или после визита за границу, и тем, с кем они общались. Остальные могут воздержаться.

Как писал NEWS.ru, правительство разрешило частным компаниям изготавливать экспресс-тесты и проверять граждан на коронавирус COVID-19. Коммерческие лаборатории «Гемотест» и «Хеликс» первыми начали принимать анализы.

Число заражённых в стране достигло 1264 человек, утроившись с начала недели. Инфицированные коронавирусом обнаружены в 62 регионах.