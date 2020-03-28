https://static.news.ru/photo/f2e08f16-9e98-11e9-99cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН"Москва"

Все государства должны объединиться для скорейшего создания вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Нужна и политическая поддержка, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Нам нужна политическая поддержка всех стран, чтобы все продемонстрировали солидарность для того, чтобы ускорить создание вакцины и в короткие сроки начать её применение <...> Мне кажется, если мы сейчас извлечём уроки из этой эпидемии, мы будем готовы к любой другой эпидемии, — приводит её слова ТАСС.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19) по всему миру превысило 600 тысяч (+13 887 за последние сутки). Умерли более 27 тысяч человек (+691 жертва). Выздоровели около 135 тысяч (+4100 пациентов).

Медики 28 марта 2020 года выявили в России 228 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Инциденты зафиксированы в 26 регионах. В РФ зарегистрировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вакцина от коронавируса будет готова в России не раньше чем через 11 месяцев. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Испытания по вакцине планируется завершить к июлю, после этого начнётся фаза доклинических исследований.