https://static.news.ru/photo/8b1f759a-707f-11ea-842d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавируса будет готова в России не раньше чем через 11 месяцев. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Испытания по вакцине планируется завершить к июлю, после этого начнётся фаза доклинических исследований, сообщила Скворцова в эфире программы «Время» на Первом канале.

Согласно последним данным, в России насчитывается 1 040 случаев заражения инфекцией. Число погибших от коронавируса выросло до четырёх.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от коронавируса, заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова. Вакцину сконструировали из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы — места связывания с вирусом COVID-19.