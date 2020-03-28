Вакцина от коронавируса будет готова в России не раньше чем через 11 месяцев. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Испытания по вакцине планируется завершить к июлю, после этого начнётся фаза доклинических исследований,
Согласно последним данным, в России насчитывается 1 040 случаев заражения инфекцией. Число погибших от коронавируса выросло до четырёх.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины от коронавируса, заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова. Вакцину сконструировали из рекомбинантных белков, на каждом из которых есть эпитопы — места связывания с вирусом COVID-19.
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