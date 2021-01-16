Рейс с Навальным сядет в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/09727864-58e4-11eb-9b72-fa163e074e61_660.jpg Фото: pobeda.aero/facebook.com

Самолёт авиакомпании «Победа», на борту которого находится политик Алексей Навальный, сядет в Шереметьево, а не во Внуково. Соответствующая информация появилась на табло в аэропорту.

В качестве причины администрация воздушной гавани назвала закрытие полосы из-за поломки снегоуборочной машины, передаёт Baza.

Телеканал RTVI со ссылкой на свои источники сообщает , что аэропорт Внуково закрыт для приёма рейсов и лайнер может сесть на запасном аэродроме. При этом диспетчерам аэропорта Чкаловский дали команду быть готовыми к приземлению внепланового рейса, сообщили в эфире «Дождя».

При этом в «Победе» журналистам РБК сообщили , что самолёт с Навальным находится в зоне ожидания, а аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее лайнер авиакомпании «Победа» с Навальным на борту повернул в сторону от Москвы. Самолёт направляется в сторону от Калуги, сделал крюк и повернул обратно на столицу.

Ранее силовики задержали в аэропорту Внуково юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, менеджера по проектам ФБК Руслана Шаведдинова, активиста Константина Котова и брата политика Алексея Навального Олега. Они прибыли в воздушную гавань, чтобы встретить прилетающего из Германии оппозиционера. Задержанные находились в кафе, которое располагается в терминале для внутренних рейсов.

Также полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Влада Докшина, помощника Навального Илью Пахомова, менеджера штаба Навального Анастасию Кадетову и юриста ФБК Алексея Молокоедова.

Самолёт с Навальным на борту должен прибыть во Внуково в 19:59.

NEWS.ru запросил у аэропорта Внуково аккредитацию, чтобы встретить Навального. В аэропорту ответили, что организация деятельности СМИ на территории аэровокзального комплекса временно не проводится в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности пребывания пассажиров.

Оппозиционера всё равно собираются встречать журналисты, но сталкиваются с препятствиями. Так, в Санкт-Петербурге задержали журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался вылететь в столицу, чтобы встретить политика в аэропорту Внуково.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».